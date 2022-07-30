Влетів просто у блокпост: у Рівненській області сталася смертельна автотроща

У Рівненській області 29 липня сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів. 40-річний житель Хмельницької області врізався просто у блокпост.

Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля "Volvo" — 40-річний житель Хмельницької області, проігнорувавши вимоги дорожніх знаків "Обмеження максимальної швидкості", "Стоп", не дотримався правил проїзду блок-постів та просто врізався у нього.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

У результаті удару вантажівка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з автомобілем "Renault Magnum" під керуванням 36-річного жителя Тернопільської області.

Унаслідок зіткнення вантажівка "Renault", яка перевозила зерно, перекинулась, а водій випав із салону та потрапив під колеса автомобіля "Volvo". Чоловік загинув на місці.

Фото: Національна поліція України

40-річного жителя Хмельниччини, водія іншої вантажівки, госпіталізували до лікарні, де у нього попередньо діагностували множинні рани живота та осаднення попереку.

Крім того, під час ДТП постраждав ще й легковик "Ford", який був припаркований на узбіччі. На щастя, на момент ДТП у салоні нікого не було.

Нагадаємо, у Запоріжжі вдень 28 липня також сталася страшна ДТП на вулиці Європейській, що на Космічному житловому масиві. За попередньою інформацією, водій BMW на високій швидкості зім'яв кілька автівок, після чого виїхав на узбіччя і зніс комунальників, які косили траву.

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