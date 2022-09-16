Влетів у бетонний стовп: в Одесі водій відправив на той світ свого малолітнього родича (фото)

В Одесі сталася аварія, внаслідок якої загинув 17-річний хлопець.

ДТП трапилася ввечері на Овідіопольській дорозі.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що 25-річний водій Nissan, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, спочатку допустив зіткнення з автомобілем Mercedes, що рухався в попутному напрямку, після чого в’їхав у бетонний стовп.

Внаслідок події від отриманих травм загинув неповнолітній родич кермувальника Nissan, а водій відбувся незначними травмами.

Слідчі затримали нетверезого водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та збирають матеріали для повідомлення фігуранту про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Водієві загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п’яти до десяти років.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області сталася фатальна ДТП: батько вбив свого 10-річного сина.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

Читайте також: