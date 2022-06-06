Влетів у дерево: 24-річний мотоцикліст розбився на смерть на Волині (фото)

Влетів у дерево: 24-річний мотоцикліст розбився на смерть на Волині (фото)

На Волині розбився 24-річний мотоцикліст, життя молодика врятувати не вдалося.

У неділю, 5 червня, у Старовижівському районі Волинської області сталася смертельна ДТП між селами Дубечне та Залюття.

Про це повідомили у поліції Волині.

"Летальна транспортна пригода трапилася учора, близько 23 години, на ґрунтовій дорозі між селами Дубечне та Залюття. 24-річний керманич мотоцикла "Ліфан" не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та в'їхав у дерево", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення реанімаційних заходів волинянин помер.

Дані про ДТП правоохоронці зареєстрували в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.

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