Влетів у дерево: у Чернівецькій область 15-річний мотоцикліст розбився на смерть

Хлопець не впорався з керуванням.
У Ставчанській громаді Чернівецької області в аварії загинув водій мотоцикла. Хлопцю було 15 років.
Про це повідомили на сайті управління Нацполіції у Чернівецькій області.
За даними правоохоронців, житель села Давидівці не впорався з керуванням мотоцикла та в'їхав у дерево. Його госпіталізували, однак від отриманих травм мотоцикліст помер у лікарні.
Згідно з ПДР, людям, яким не виповнилось 16 років і які не мають водійського посвідчення, заборонено керувати мотоциклом. Поліція проводить розслідування.
Нагадаємо, на Закарпатті внаслідок ДТП загинув 15-річний пасажир мотоцикла Gеоn. За кермом перебував його п’яний 23-річний товариш. У його крові виявлено 1,7 проміле алкоголю.
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