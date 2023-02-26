Влетів у дерево: у Чернівецькій область 15-річний мотоцикліст розбився на смерть

Хлопець не впорався з керуванням.

У Ставчанській громаді Чернівецької області в аварії загинув водій мотоцикла. Хлопцю було 15 років.

Про це повідомили на сайті управління Нацполіції у Чернівецькій області.

За даними правоохоронців, житель села Давидівці не впорався з керуванням мотоцикла та в'їхав у дерево. Його госпіталізували, однак від отриманих травм мотоцикліст помер у лікарні.

Згідно з ПДР, людям, яким не виповнилось 16 років і які не мають водійського посвідчення, заборонено керувати мотоциклом. Поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, на Закарпатті внаслідок ДТП загинув 15-річний пасажир мотоцикла Gеоn. За кермом перебував його п’яний 23-річний товариш. У його крові виявлено 1,7 проміле алкоголю.

Смертельна ДТП біля Дніпра – загинули троє людей

Читайте також: