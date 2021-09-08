Влетів у фуру: в ДТП у Рівненській області розбився на смерть 23-річний мотоцикліст

Влетів у фуру: в ДТП у Рівненській області розбився на смерть 23-річний мотоцикліст

Молодик загинув на місці аварії.

У Дубенському районі Рівненської області на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Привільне розбився на смерть 23-річний мотоцикліст, місцевий житель. ДТП сталась у вівторок, 7 вересня, близько 21:00 год.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

"Зіткнення двох транспортних засобів — мотоцикла Kawasaki під керуванням 23-річного жителя села Привільне та вантажівки Man з причепом під керуванням 39-річного жителя Луцька відбулося під час розвороту останньої", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Водій вантажівки не постраждав, та за результатами огляду на стан алкогольного сп’яніння, був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Буковині у моторошній аварії загинула вагітна жінка.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 7 вересня 2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання