Влітку можуть повернутися відключення електроенергії: експерт назвав причину

Влітку можливі відключення електроенергії / © ТСН.ua

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У липні-серпні є ризик повернення погодинних відключень світла.

Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.

Експерт зазначив, що поки спеки немає, енергосистема тримається.

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«З дев’яти атомних блоків п’ять у нас перебувають в роботі, а чотири — в ремонті. Це достатньо багато. Поки що немає такої спеки. І ви пам’ятаєте, минулого року, коли була велика спека в червні-липні, у нас були серйозні погодинні графіки. Особливо вони були великі в Києві — по 8, по 12 годин», — сказав Омельченко.

Втім, експерт додав, що ситуація все ж таки є кращою, ніж торік. Мовляв, зруйновані росіянами потужності вдалося частково відновити, і це дає надію, що вдасться пройти сезон без сильних обмежень.

Раніше ми писали про те, що в Україні може виникнути дефіцит електроенергії влітку у вечірні години.