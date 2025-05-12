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Влітку можуть повернутися відключення електроенергії: експерт назвав причину
Директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко попередив про ризик повернення погодинних відключень електроенергії в Україні у липні-серпні, пов’язаний зі спекою та значною кількістю атомних енергоблоків, що перебувають на ремонті.
У липні-серпні є ризик повернення погодинних відключень світла.
Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.
Експерт зазначив, що поки спеки немає, енергосистема тримається.
«З дев’яти атомних блоків п’ять у нас перебувають в роботі, а чотири — в ремонті. Це достатньо багато. Поки що немає такої спеки. І ви пам’ятаєте, минулого року, коли була велика спека в червні-липні, у нас були серйозні погодинні графіки. Особливо вони були великі в Києві — по 8, по 12 годин», — сказав Омельченко.
Втім, експерт додав, що ситуація все ж таки є кращою, ніж торік. Мовляв, зруйновані росіянами потужності вдалося частково відновити, і це дає надію, що вдасться пройти сезон без сильних обмежень.
Раніше ми писали про те, що в Україні може виникнути дефіцит електроенергії влітку у вечірні години.