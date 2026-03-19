ВЛК для чинних військових із проблемами зі здоров’ям: хто видає направлення

ВЛК є ключовим інструментом для встановлення актуального стану здоров’я та придатності громадян до військової служби. Проходити комісію мають право не лише військовозобов’язані під час мобілізації, а й чинні військовослужбовці.

Про це пишуть фахівці на порталі «Юристи.UA»

За словами юристів, військовослужбовці часто помилково вважають, що для проходження медичного огляду їм достатньо звернутися до ТЦК за місцем колишнього обліку. Однак фахівці наголошують: чинні військовослужбовці не підпадають під юрисдикцію ТЦК.

Навіть перебуваючи у місті, де громадянин перебував на військовому обліку до мобілізації, він може звернутися до ТЦК з проханням організувати йому ВЛК виключно за наявності офіційного направлення з військової частини.

Правозахисники виділяють два законні шляхи отримання відповідного документа для чинного військовослужбовця.

Шлях перший: направлення у військовій частині

Основним способом ініціювати медичний огляд є звернення до свого безпосереднього командування. Адвокат Євген Олександрович деталізував цю процедуру.

«Треба отримати направлення на ВЛК з військової частини. Для отримання направлення на ВЛК у військовій частині військовослужбовець має подати рапорт на ім’я командира (можна через „Армія+“), після чого начальник медслужби оформлює документ», — пояснив експерт.

Використання електронного застосунку «Армія+» значно спрощує подання рапорту та фіксує сам факт звернення військовослужбовця.

Шлях другий: направлення під час лікування

Інший механізм діє у випадку, коли військовослужбовець вже перебуває на лікуванні або проходить обстеження в медичному закладі. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, що в такій ситуації документ формується інакше.

«Якщо ти лікуєшся або проходиш обстеження у медзакладі, на медогляд ВЛК тебе може направити начальник медзакладу (за поданням начальника лікувального відділення або профільного фахівця)», — зазначив Айвазян.

Він також додав щодо першого варіанту: «Якщо ти знаходишся у військовій частині, то направлення на медогляд ВЛК формує начальник медичної служби з підписом командира військової частини».

Отже, для законного проходження ВЛК чинний військовий повинен діяти виключно через медичну службу своєї частини або через керівництво медичного закладу, де він лікується. Самостійні звернення до ТЦК без цих документів не дадуть результату.

Нагадаємо, Верховний Суд у постанові від 17 жовтня 2023 року визначив, що самого факту відсутності військовослужбовця недостатньо для автоматичного призупинення служби чи контракту у випадках СЗЧ або дезертирства.

Суд розглянув справу, в якій офіцер оскаржив наказ про звільнення з посади та призупинення служби через підозру у самовільному залишенні частини. Військова частина вважала підставою для цього внесення даних до ЄРДР.

Водночас Верховний Суд став на бік військовослужбовця і наголосив, що призупинення служби можливе лише після проведення службового розслідування, під час якого мають бути встановлені ознаки правопорушення.

Без належного з’ясування обставин і дотримання процедури такі рішення вважаються неправомірними.