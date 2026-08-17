ВЛК фальсифікували діагнози: Цуцкірідзе назвав захворювання, з якими найчастіше обходили правила

ВЛК

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В Україні вже скасували 6,5 тис. рішень військово-лікарських комісій (ВЛК). Найчастіше порушення стосувалися діагнозів, які використовували для визнання військовозобов’язаних непридатними до служби.

Про це розповів заступник голови Національної поліції України Дмитро Цуцкірідзе в коментарі «Цензор нет».

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За його словами, правоохоронці перевіряють не лише зазначений у медичних документах діагноз, а й те, чи підтверджується він реальним станом здоров’я людини.

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Які діагнози найчастіше фальсифікували

Найбільше маніпуляцій виявляли у висновках щодо захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем.

«Найчастіше маніпуляції стосувалися захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи та неврологічних захворювань. Також були випадки з психічними розладами, захворюваннями органів зору, слуху та внутрішніх органів», — сказав Цуцкірідзе.

Він наголосив, що під час перевірок правоохоронці встановлюють, чи існує реальне медичне підтвердження вказаного у документах діагнозу.

«Ми перевіряємо не сам діагноз на папері, а чи підтверджується він реальними обстеженнями, лікуванням і медичними даними», — пояснив заступник голови Нацполіції.

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Як працювали схеми з фальшивими висновками ВЛК

За словами Цуцкірідзе, механізми фальсифікацій відрізнялися. В одних випадках неправдиві відомості безпосередньо вносили до медичних документів. В інших — за гроші виготовляли документи із вигаданими діагнозами.

«Схеми були різні: в одних випадках до медичних документів вносили завідомо неправдиві відомості про діагноз, на підставі якого людину визнавали не придатною до служби. В інших — за гроші виготовляли медичні документи з фіктивними діагнозами», — розповів він.

До таких схем, за словами правоохоронця, могли бути залучені не лише члени військово-лікарських комісій.

«До таких схем залучали членів ВЛК, працівників ТЦК, а в окремих випадках — і цивільних посередників», — зазначив Цуцкірідзе.

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Таким чином, під час перевірок скасованих рішень ВЛК правоохоронці аналізують не тільки сам висновок комісії, а й медичну історію людини — результати обстежень, лікування та інші дані, які мають підтверджувати заявлений діагноз.

Нагадаємо, український Червоний Хрест раніше опублікував додаткове роз’яснення щодо інциденту із затриманням працівниками ТЦК волонтера, який евакуював цивільних із Херсона.

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