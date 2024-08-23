"ВЛК має приходити до ліжка пораненого бійця, а не навпаки": Шмигаль звернувся до Міноборони

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони та Міністерству охорони здоров'я вжити заходів для усунення проблеми, коли поранені військовослужбовці змушені самостійно відвідувати військово-лікарські комісії (ВЛК).

Про це очільник уряду сказав На "Годині запитань до уряду" у Верховній Раді.

Шмигаль звернув увагу на те, що за чинними нормативними документами, саме ВЛК повинні приходити до поранених військових, а не навпаки.

"У нас усі документи прийняті, коли ВЛК ходить до військовослужбовців, які є пораненими. ВЛК має приходити до ліжка, а військовослужбовець поранений взагалі не має ходити на ВЛК," — підкреслив прем'єр-міністр.

Він також додав, що якщо дійсно є випадки, коли поранені військові змушені самостійно йти на ВЛК, це свідчить про те, що система не працює належним чином.

"Я одразу даю завдання Міністерству оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів," — заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив на тому, що абсолютно неприпустимо, щоб поранені бійці стояли у чергах на проходження ВЛК. Він підкреслив важливість оперативного вирішення цього питання, аби забезпечити належний догляд та підтримку для всіх поранених захисників України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також звернувся до Міністерства оборони з проханням роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) неприпустимість зняття водіїв з автобусів під час рейсів.

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