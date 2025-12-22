ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3357
2 хв

ВЛК можуть скоротити перелік хвороб, які дають непридатність — деталі

Військова омбудсменка пояснила, що ВЛК визнають придатними до військової служби людей з цілою низкою хвороб.

Дмитро Гулійчук
ВЛК можуть скоротити перелік хвороб, які дають непридатність — деталі

Для військово-лікарських комісій (ВЛК) можуть скоротити перелік хвороб, які дають непридатність до служби в армії.

Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Главкому».

Передусім військова омбудсменка наголосила, що ВЛК — не глибинна діагностика. І якщо військовозобов’язаний має проблеми зі здоров’ям, про які він знає, він має самостійно подбати, щоб ця інформація була внесена до його військово-облікових даних.

«Інше питання, що в нинішній редакції 402 наказу (Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ — Ред.) вимоги щодо стану здоров’я придатного до військової служби значно знижені. І я думаю, що не треба пояснювати, чим це викликано. А викликано це дефіцитом особового складу, необхідністю залучення якомога більшої кількості людей. Тому — так, на сьогоднішній день до війська потрапляють далеко не всі здорові люди. І ясно, що фізичне навантаження, стресові ситуації дуже часто погіршують стан їхнього здоров’я», — визнала Решетилова.

За її інформацією, департамент охорони здоров’я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність.

«Але тут ще проблема в тому, що військовослужбовець може бути придатним чи обмежено придатним за певним переліком статей. А якщо в тебе одночасно і діабет, і радикуліт, і тиск, і ще щось — це міняє всю картину», — пояснила військова омбудсменка.

Раніше ми писали, як часто треба проходити ВЛК військовим у разі погіршення здоров’я.

