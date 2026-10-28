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ВЛК перевірять на «мажорні» інвалідності: нардепка розповіла, які рішення Міноборони хоче переглянути
За словами нардепки Яцик, після ВЛК до штурмових бригад направляють чоловіків вагою 30 кг та онкохворих.
Міністерство оборони планує переглянути висновки ВЛК, особливо ті, на підставі яких окремі військовозобов’язані отримали інвалідність або статус непридатних до служби.
Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик в інтерв’ю youtube-каналу «Суперпозиція».
«Спроможні мажори відкупились, оформивши собі групу інвалідності», — визнала Яцик.
За її словами, йдеться про окремих військовозобов’язаних чоловіків, які купили собі лікарське рішення про непридатність і «прекрасно себе почувають в Україні у спортзалах та ресторанах».
«До ВЛК є питання. Як особи з анорексією, 30-кілограмові проходять ВЛК за годину і відправляються у штурмові війська. І людина просто помирає по дорозі від виснаження. Або з 3-4 стадією онкології — як він може бути визнаний придатним до військової служби, та ще й у штурмових військах. Це абсурд», — каже депутатка.
Вона зазначила, що вже рік законопроєкт про відповідальність ТЦК і ВЛК не виноситься на голосування у другому читанні.
Юлія Яцик — народна депутатка IX скликання. До Верховної Ради потрапила у 2019 році від партії «Слуга народу» за виборчим округом № 79 у Запорізькій області. Нині Яцик є позафракційною депутаткою — із фракції «Слуга народу» офіційно вийшла в липні 2024 року.
Нагадаємо, мобілізований лікар-педіатр помер у лікарні через кілька тижнів після прибуття на полігон.
Офіційна версія військових про причин спровокувала жорстку дискусію про роботу ВЛК та розподіл фахівців у ЗСУ.