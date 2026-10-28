ВЛК перевірять на «мажорні» інвалідності: нардепка розповіла, які рішення Міноборони хоче переглянути

В Україні можуть переглянути рішення ВЛК про непридатність "мажорів" / © ТСН.ua

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Міністерство оборони планує переглянути висновки ВЛК, особливо ті, на підставі яких окремі військовозобов’язані отримали інвалідність або статус непридатних до служби.

Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик в інтерв’ю youtube-каналу «Суперпозиція».

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«Спроможні мажори відкупились, оформивши собі групу інвалідності», — визнала Яцик.

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За її словами, йдеться про окремих військовозобов’язаних чоловіків, які купили собі лікарське рішення про непридатність і «прекрасно себе почувають в Україні у спортзалах та ресторанах».

«До ВЛК є питання. Як особи з анорексією, 30-кілограмові проходять ВЛК за годину і відправляються у штурмові війська. І людина просто помирає по дорозі від виснаження. Або з 3-4 стадією онкології — як він може бути визнаний придатним до військової служби, та ще й у штурмових військах. Це абсурд», — каже депутатка.

Вона зазначила, що вже рік законопроєкт про відповідальність ТЦК і ВЛК не виноситься на голосування у другому читанні.

Юлія Яцик — народна депутатка IX скликання. До Верховної Ради потрапила у 2019 році від партії «Слуга народу» за виборчим округом № 79 у Запорізькій області. Нині Яцик є позафракційною депутаткою — із фракції «Слуга народу» офіційно вийшла в липні 2024 року.

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Нагадаємо, мобілізований лікар-педіатр помер у лікарні через кілька тижнів після прибуття на полігон.

Офіційна версія військових про причин спровокувала жорстку дискусію про роботу ВЛК та розподіл фахівців у ЗСУ.

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