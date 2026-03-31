ВЛК під час воєнного стану: кого обов’язково направляють на медогляд і як його пройти

ВЛК і мобілізація

В Україні під час воєнного стану проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) залишається ключовим етапом мобілізаційних процесів. Водночас сам факт проходження огляду не означає автоматичного призову до війська — комісія лише визначає придатність до служби за станом здоров’я.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Там пояснили, хто саме має обов’язково проходити ВЛК та як отримати направлення.

Хто підлягає проходженню ВЛК

Медичний огляд необхідний для кількох категорій громадян:

військовозобов’язаних, зокрема тих, хто отримав повістку або направлення від ТЦК;

осіб, які раніше були визнані обмежено придатними у воєнний час і не проходили повторний огляд після зміни статусу;

громадян, які добровільно вступають на військову службу за контрактом;

чинних військовослужбовців — у разі потреби перегляду стану здоров’я, наприклад після поранень.

Окремі правила діють для жінок із медичною або фармацевтичною освітою, які отримали диплом після 2025 року. Вони повинні пройти ВЛК протягом 60 днів після внесення до військового обліку.

Термін дії висновку ВЛК

Під час воєнного стану рішення ВЛК для військовозобов’язаних є чинним протягом одного року. Після цього медичні дані вважаються застарілими, і особу можуть повторно направити на огляд.

Як отримати направлення

Направлення на ВЛК можуть видавати:

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;

центри рекрутингу ЗСУ;

командири військових частин — для військовослужбовців.

Для військовозобов’язаних передбачено спрощену процедуру — оформлення електронного направлення через застосунок «Резерв+». Для цього потрібно подати заявку в розділі «Сервіси», після чого документ з’явиться в особистому кабінеті.

Військовослужбовці можуть отримати направлення, подавши рапорт через застосунок «Армія+» та додавши медичні рекомендації лікаря.

Таким чином, система проходження ВЛК під час мобілізації поступово переходить у цифровий формат, однак ключовим фактором залишається необхідність особистого медичного огляду.