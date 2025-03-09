ВЛК стане анонімною: що це означає для лікарів та військовозобов'язаних

В Україні до листопада 2025 року планують запровадити анонімний розгляд справ військово-лікарськими комісіями. Лікарі ВЛК не знатимуть імен чоловіків, яких оглядають.

Про це розповів старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук, передає "Суспільне Рівне".

Він нагадав, що в Україні активно впроваджується цифровізація процесу проходження ВЛК. Першим кроком було сформування в "Резерв+" направлень на ВЛК в електронній формі.

"Тепер ці направлення мають чітку дату. Військовозобов'язаний, який хоче пройти ВЛК, може згенерувати таке направлення і у визначений час зайти у визначений медичний заклад, де йому проведуть комісію", – розповів представник військкомату.

На останньому, третьому етапі цифровізації ВЛК будуть розглядати анонімізовані справи.

"Це станеться у листопаді цього року. Там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Це зменшить корупційні ризики", – переконаний Тарас Гусарук.

Також він нагадав, що через перевантаження роботи комісій термін проходження ВЛК чоловіками, які раніше були визнані обмежено придатними, продовжили до 5 червня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому чоловік скоїв самогубство під час ВЛК.

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