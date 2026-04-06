ВЛК: у яких лікарів треба проходити обстеження
Усі військовозобов’язані мають проходити військово-лікарську комісію.
В Україні під час мобілізації для визначення придатності до військової служби військовозобов’язані та резервісти проходять перевірку військово-лікарської комісії (ВЛК).
У пресслужбі Міністерства оборони розповіли, яких лікарів проходять під час ВЛК.
У відомстві зазначили, що до проходження ВЛК варто підготуватися.
«Зокрема, взяти з собою наявні медичні документи та свіжі результати аналізів крові, сечі, на інфекції (ВІЛ, сифіліс, гепатити B і C), кардіограму», — йдеться у повідомленні.
Основним етапом є обхід лікарів. До стандартного складу ВЛК входять:
терапевт
хірург
невролог
психіатр
офтальмолог
отоларинголог
стоматолог
дерматолог.
Також можуть призначити обстеження у додаткових спеціалістів, залежно від скарг.
Військовозобов’язаний має здати такі аналізи:
загальний аналіз крові та дослідження сечі
визначення групи крові та резус-належності
рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;
електрокардіографію (ЕКГ)
серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW)
дослідження крові чи УЗД якщо є хронічні захворювання.
«Якщо під час огляду буде виявлено патологію, яку неможливо оцінити на місці, мають направити на додаткове обстеження (МРТ, КТ, обстеження в умовах стаціонару)», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, для військовозобов’язаних передбачено спрощену процедуру — оформлення електронного направлення через застосунок «Резерв+». Для цього потрібно подати заявку в розділі «Сервіси», після чого документ з’явиться в особистому кабінеті.
Військовослужбовці можуть отримати направлення, подавши рапорт через застосунок «Армія+» та додавши медичні рекомендації лікаря.