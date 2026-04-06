ВЛК: у яких лікарів треба проходити обстеження

ВЛК під час воєнного стану

В Україні під час мобілізації для визначення придатності до військової служби військовозобов’язані та резервісти проходять перевірку військово-лікарської комісії (ВЛК).

У пресслужбі Міністерства оборони розповіли, яких лікарів проходять під час ВЛК.

У відомстві зазначили, що до проходження ВЛК варто підготуватися.

«Зокрема, взяти з собою наявні медичні документи та свіжі результати аналізів крові, сечі, на інфекції (ВІЛ, сифіліс, гепатити B і C), кардіограму», — йдеться у повідомленні.

Основним етапом є обхід лікарів. До стандартного складу ВЛК входять:

терапевт

хірург

невролог

психіатр

офтальмолог

отоларинголог

стоматолог

дерматолог.

Також можуть призначити обстеження у додаткових спеціалістів, залежно від скарг.

Військовозобов’язаний має здати такі аналізи:

загальний аналіз крові та дослідження сечі

визначення групи крові та резус-належності

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

електрокардіографію (ЕКГ)

серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW)

дослідження крові чи УЗД якщо є хронічні захворювання.

«Якщо під час огляду буде виявлено патологію, яку неможливо оцінити на місці, мають направити на додаткове обстеження (МРТ, КТ, обстеження в умовах стаціонару)», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, для військовозобов’язаних передбачено спрощену процедуру — оформлення електронного направлення через застосунок «Резерв+». Для цього потрібно подати заявку в розділі «Сервіси», після чого документ з’явиться в особистому кабінеті.

Військовослужбовці можуть отримати направлення, подавши рапорт через застосунок «Армія+» та додавши медичні рекомендації лікаря.