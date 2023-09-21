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ВЛК визнала обмежено придатним: підприємець відмовився від мобілізації – і його покарали

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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ВЛК визнала обмежено придатним: підприємець відмовився від мобілізації – і його покарали

На Прикарпатті обмежено придатний відмовився від служби в армії / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав і розкаявся.

В Івано-Франківській області судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації під час дії воєнного стану.

Про це йдеться у вироку Косівського районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, підозрюваним є приватний підприємець, який виховує одну малолітню дитину. Він 18 травня 2023 року отримав повістку та прибув на огляд. 23 травня ВЛК визнала чоловіка обмежено придатним до служби в армії.

24 травня 2023 року підприємець мав прибути до військкомату для служби в ЗСУ, проте цього не зробив і категорично відмовився від повістки.

Вироку суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вироку суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На суді чоловік провину визнав, розкаявся і просив суворо його не карати.

Косівський районний суд Івано-Франківської області визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив його до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового.

Нагадаємо, на Закарпатті ув'язнили 29-річного чоловіка, який не з'явився до військкомату.

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Дата публікації
Перегляди
1957
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