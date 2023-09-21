ВЛК визнала обмежено придатним: підприємець відмовився від мобілізації – і його покарали

На суді чоловік провину визнав і розкаявся.
В Івано-Франківській області судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації під час дії воєнного стану.
Про це йдеться у вироку Косівського районного суду Івано-Франківської області.
За даними суду, підозрюваним є приватний підприємець, який виховує одну малолітню дитину. Він 18 травня 2023 року отримав повістку та прибув на огляд. 23 травня ВЛК визнала чоловіка обмежено придатним до служби в армії.
24 травня 2023 року підприємець мав прибути до військкомату для служби в ЗСУ, проте цього не зробив і категорично відмовився від повістки.
На суді чоловік провину визнав, розкаявся і просив суворо його не карати.
Косівський районний суд Івано-Франківської області визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив його до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового.
Нагадаємо, на Закарпатті ув'язнили 29-річного чоловіка, який не з'явився до військкомату.
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