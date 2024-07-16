Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ВЛК визнала повністю придатним: на Волині дали повістку хворому на туберкульоз - чи мобілізували його

ВЛК визнала повністю придатним: на Волині дали повістку хворому на туберкульоз - чи мобілізували його

На Волині чоловік ухилився від мобілізації/ колаж ТСН.ua

Чоловік провину визнав та розкаявся.

У Волинській області до 1 року обмеження волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді виявилось, що чоловік хворіє на туберкульоз. 

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області. 

За даними суду, чоловіка у вересні 2023 року визнали придатним до військової служби без обмежень. Згодом йому дали повістку для відправлення на військову службу. Проте чоловік ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. 

Суд врахував і те, що чоловік  має захворювання туберкульоз з бактеріовиділенням легень, термін лікування до 02.11.2024 року, що підтверджено медичною документацією Волинської інфекційної лікарні. 

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив чоловіка до 1 року обмеження волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Читайте також: 

Мобілізація, F-16, ППО: відповіді від Зеленського, на які всі чекають!

Мобілізація, F-16, ППО: відповіді від Зеленського, на які всі чекають!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Мобілізація в Україні 2024
Наступна публікація