ВЛК визнала придатним: на Прикарпатті чоловік відмовився від мобілізації через хворобу, його покарали

На суді чоловік просив його суворо не карати.

В Івано-Франківській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації, посилаючись на свою хворобу, хоч і ВЛК визнала його придатним до військової служби.

Про це йдеться у вироку Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, 17 січня 2023 року отримав повістку та пройшов огляд у ВЛК, де його визнали придатним до військової служби. Наступного дня він повинен був прибути до військкомату для проходження служби у ЗСУ, проте ухилився.

На суді чоловік повідомив, що він від дитинства хворіє на енурез, а тому думав, що не підлягає мобілізації. Медичного висновку він не мав, проте був переконаний, що ВЛК діагностує захворювання. До військкомату він не прийшов, оскільки боявся, що його відправлять на передову, де він не зможе контролювати своє захворювання. Підозрюваний просив суд його суворо не карати.

Свідчення підозрюваного / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив його до 240 годин громадських робіт.

Нагадаємо, в Одесі охоронець відмовився від мобілізації, бо він "утримує сім'ю".

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