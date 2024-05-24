ВЛК визнала придатним: на Закарпатті у ТЦК помер військовозобов’язаний

Напередодні, 23 травня, в одному з територіальних центрі комплектування та соціальної підтримки у Закарпатській області помер військовозобов’язаний, якого медики визнали придатним до служби.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатського ОТЦК та СП.

"У військовозобов’язаного, який перебував в одному з підпорядкованих ТЦК області, і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду швидкої, які по приїзду констатували смерть", - йдеться у повідомленні.

У військкоматі наголошують, що до складу позаштатних ВЛК при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом органів місцево влади.

"На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії", - додали у ТЦК.

Наразі за фактом смерті чоловіка призначено службову перевірку.