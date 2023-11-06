ВЛК визнала придатним: на Закарпатті ув'язнили бійця, який через поранення не може ходити

У Закарпатській області до 5 років позбавлення волі засудили військового, який на фронті отримав поранення ноги, проте ВЛК визнала його придатним до служби.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

На суді військовий пояснив, що не може ходити, а тому не прийшов на шикування

За даними суду, контрактник, який нагороджений медаллю "Захисник вітчизни", від 2 лютого до 23 квітня 2023 року був відсутній на службі. На суді військовий вину визнав та пояснив, що 25 лютого 2022 року він отримав травми ноги (розтрощено пальці лівої стопи). У січні 2023 року його внесли до списків резерву запасної роти.

"Обвинувачений ствердив, що 16 лютого 2023 року не прийшов на ранкове шикування, неодноразово повідомляв, що за наслідком отриманої травми ноги, не може пересуватись. Незважаючи на те, що лікарською комісією його визнано придатним до військової служби, він свідомо відмовився від проходження служби", - йдеться у матеріалах суду.

Свідчення підозрюваного / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Що відомо про травму бійця

За даними суду, військовий 25 лютого у Луганській області дійсно отримав травми ноги за ампутацією частини пальця. 11 липня 2022 року лікарською комісією він був визнаний придатним до військової служби. У січні 2023 року військового зараховано до списків особового складу однієї із частин.

Проте чоловік у лютому не прийшов на шикування. Суд встановив, що у цей період він не звертався за медичною допомогою.

"Довідкою військово-лікарської комісії від 17 травня 2023 року №1610/3034 підтверджується, що за результатами отриманого поранення обвинувачений перебував на лікуванні, він є придатним до служби", - йдеться у матеріалах суду.

Вирок суду

Мукачівський районний суд визнав військового винним за частиною 5 статті 407 КК України та засудив його до 5 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Україні перевірили всі ВЛК та виявили значні порушення.

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