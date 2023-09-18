ВЛК визнала здоровим: на Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації через хворі нирки і його покарали

У Закарпатській області батько двох дітей відмовився від мобілізації, бо він з дитинства має проблеми з нирками. ВЛК визнала чоловіка придатним до служби в армії під час воєнного стану.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, 30 травня 2023 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в армії під час дії воєнного стану. Проте житель Закарпаття не погодився із цим висновком та написав відмову від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він підтвердив, що ВЛК визнала його здоровим, проте він з дитинства має хвороби нирок, а тому написав відмову від мобілізації. Ухилянт просив суворо його не карати.

Під час засідання виявилось, що чоловік неодноразово лікувався на стаціонарі. У нього виявили гострий пієлонефрит, мікронефролітіаз (каміння нирки). Також дружина чоловіка перебуває на обліку та лікуванні у лікаря-психотерапевта поліклінічного відділенні "КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня" з діагнозом: "генералізований панічний розлад з панічними атаками, в результаті чого порушення даного установленого режиму може суттєво погіршити її стан". Суд врахував хворобу чоловіка та його дружини.

Мукачівський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на два роки іспитового.

Вирок суду. Скриншот / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді Закарпатської області.

Нагадаємо, у Луцьку бармен отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

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