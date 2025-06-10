ВЛК визнала придатним мобілізованого з "параноїдною шизофренією": що вирішив суд

Скандали під час мобілізації / © ТСН.ua

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Чоловіка з діагнозом «параноїдна шизофренія» мобілізували до Сил оборони після проходження ВЛК.

Про деталі гучного випадку пише «Судово-юридична газета».

Обставини справи

Чоловік звернувся до суду з позовом, в якому просив:

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визнати протиправним та скасувати постанову у формі довідки військово-лікарської комісії, відповідно до якої він визнаний придатним

визнати протиправним та скасувати наказ начальника ТЦК про призов;

зобов`язати військову частину здійснити дії щодо звільнення з військової служби.

Харківський окружний адміністративний суд 24 січня 2025 року у задоволенні позову відмовив. Тому чоловік подав на апеляцію.

Він запевнив, що суд першої інстанції залишив поза увагою, що лікарі-члени ВЛК не врахували його стан здоров`я, не направили на стаціонарне обстеження в спеціалізованому закладі.

Військова частина надала додаткові пояснення, в яких просила врахувати правові висновки Верховного Суду, викладені у постанові від 5 лютого 2025 року по справі 160/2592/23, згідно яких визнання процедури призову протиправною не спричиняє звільнення незаконно мобілізованого з військової служби.

Що вирішив апеляційний суд

Апеляційний суд визнав постанову ВЛК від 3 вересня 2024 року, якою позивача визнано придатним, протиправною та скасував її.

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Водночас суд пояснив, що на момент призову чоловіка, ТЦК не мав інформації чи документів про те, що він непридатний до служби або має інші причини для звільнення від мобілізації. Тому наказ про його призов був законним.

Суд відмовив у проханні чоловіка звільнити його зі служби. Справа в тім, що військова частина вже сама звільнила його 20 лютого 2025 року через непридатність.

Нагадаємо, мобілізація в Житомирі закінчилась сваркою та суворим вироком.