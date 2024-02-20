ВЛК за 20 хв. не може бути: як мобілізованому пройти повноцінну лікарську комісію

Адвокат Роман Сімутін поділився порадами, як зробити так, щоб ВЛК була проведена повноцінно, а не формально.
В Україні військовозобов'язані, яким вручили повістку, повинні пройти повноцінну військово-лікарську комісію (ВЛК).
Як змусити лікарів на ВЛК ретельно провести медогляд, а не просто поставити штамп "придатний", розповів адвокат Роман Сімутін на своєму каналі у YouTube.
"Ви прибули до ТЦК і вас направляють до лікарів, які просто штампують вам "придатний". На все – 20 хвилин. Якими повинні бути ваші дії", – зазначає адвокат.
Правило №1 – здати всі аналізи
Сімутін нагадав, що медичний огляд під час мобілізації регулюється главою III, Наказу МО від 14.08.2008 року №402. Першочергово перед оглядом проводиться загальний аналіз крові. Призовника перевіряють на ВІЛ, гепатит, цукор, визначають групу крові, резус, проводять рентген, ЕКГ, а особам за 40 років обов’язково вимірюють тиск.
"А тепер згадайте, яка послідовність була у вас, та чи проводилися аналізи. Бо в деяких випадках їх беруть з вашої електронної картки HELSI невідомо якої давнини та без аналізів на цукор, гепатит та ВІЛ", – каже юрист.
Сімутін радить перш ніж проходити ВЛК, заявити про необхідність проведення аналізів.
"Щоб всі одразу розуміли, що ви знаєте законний порядок, а тому ви не будете проходити лікарів до отримання результатів тестів, як це і повинно бути", – додав він.
Правило №2
До особистої справи долучіть всі без винятку лікарські виписки, висновки, а також виписку з амбулаторної карти.
Правило №3
При проходженні огляду у профільного лікаря щодо вашого захворювання, розкажіть про наявні проблеми, покажіть виписку та повідомте, що долучили дані документи до особової справи.
Що робити, якщо ви за станом здоров'я обмежено придатні, а ВЛК ставить "придатний"
"Якщо ваші проблеми зі здоров’ям тягнуть як мінімум на обмежену придатність, але вам ставлять придатний і не направляють на додаткове обстеження, одразу прямуйте до голови ВЛК, пишіть скаргу і чекайте офіційної відповіді. Не надання відповіді можна розглядати як бездіяльність голови ВЛК, з подальшим оскарженням", – каже Сімутін.
Юрист радить завжди вимагати висновок ВЛК про придатність, оформлений у вигляді довідки. Відсутність такого висновку ускладнить подальше оскарження.
"Щоб потім отримати довідку в ТЦК згаєте місяць часу, це у кращому випадку, у гіршому, як часто відбувається у моїх справах, оскаржувати доводиться просто наосліп", – підсумував Сімутін.
Нагадаємо, 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації.
Нардеп Федір Веніславський назвав найдискусійніші пункти законопроєкту про мобілізацію.
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