ВЛК за день визнала чоловіка з епілепсією та судомними нападами придатним до служби: що було далі

ВЛК / © ТСН.ua

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Черкаський окружний адміністративний суд відмовив військовозобов’язаному у скасуванні висновку військово-лікарської комісії (ВЛК). Чоловік, у якого діагностували епілепсію із судомними нападами, намагався оскаржити рішення комісії, яка за один день визнала його придатним до військової служби у частинах забезпечення.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на рішення суду у справі № 580/8413/26.

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Обставини справи та позиція позивача

21 червня 2026 року військовозобов’язаний пройшов медичний огляд при ТЦК та СП на базі Звенигородської багатопрофільної лікарні. Того ж дня ВЛК сформувала довідку, встановивши діагнози: «Епілепсія з рідкими нападами» та «Далекозорість в 1,0 Д обох очей».

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На підставі статті 22б графи II Розкладу хвороб чоловіка визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах та підрозділах логістики.

Не погоджуючись із цим, позивач звернувся до суду. Він наголошував, що:

Медичний огляд провели за спрощеною процедурою — всього за один день;

Комісія проігнорувала його анамнез та попередні медичні документи за 2024 рік, де зазначалося про хронічну алкогольну енцефалопатію та повторювані судомні напади;

Позивача мали направити на повноцінне стаціонарне обстеження до спеціалізованого закладу.

Чому суд відмовив у задоволенні позову

Черкаський окружний адміністративний суд повністю відхилив вимоги позивача, спираючись на кілька юридичних підстав.

1. Порушення порядку оскарження

Суд встановив, що Положенням № 402 про військово-лікарську експертизу передбачено чіткий позасудовий порядок оскарження. Якщо військовозобов’язаний не згоден із висновком ВЛК районного чи міського рівня, він зобов’язаний спочатку звернутися до ВЛК вищого рівня (обласного ТЦК або ЦВЛК) для проведення повторного чи контрольного огляду. Позивач цього не зробив і до обласної ВЛК зі скаргою не звертався.

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2. Дотримання процедури медогляду

Матеріали справи підтвердили, що 21 червня чоловік пройшов огляд у всіх обов’язкових фахівців: терапевта, хірурга, невропатолога, офтальмолога, отоларинголога та психіатра. Також йому провели необхідні лабораторні та інструментальні дослідження (аналізи крові й сечі, флюорографію). Отже, процедурних порушень під час проведення огляду суд не виявив.

3. Суд не встановлює діагнози

Суд зазначив, що оцінка медичних показників, діагнозів та визначення ступеня придатності належать до виключної компетенції лікарів ВЛК. Спираючись на сталу практику Верховного Суду, суд підкреслив, що не має права перебирати на себе дискреційні повноваження медичних комісій та оцінювати обґрунтованість діагнозу, оскільки для цього потрібні спеціальні медичні знання.

З огляду на це суд визнав рішення ВЛК правомірним. Позивач має право оскаржити це рішення в апеляційній інстанції протягом 30 днів.

Раніше ми писали про те, що під час проходження військово-лікарської комісії сам діагноз ще не визначає, чи визнають людину придатною або непридатною до військової служби. ВЛК враховує перебіг захворювання, ступінь порушення функцій організму, наявність ускладнень та відповідність стану критеріям Розкладу хвороб. Саме тому двоє людей з однаковим діагнозом можуть отримати різні висновки ВЛК

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