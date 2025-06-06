Влучання у багатоповерхівку в Луцьку: під завалами можуть бути люди

Наслідки атаки на Луцьк. / © ДСНС

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Внаслідок нічної російської атаки у Луцьку пошкоджено багатоповерхівку. Рятувальники евакуювали з будинку п’ять людей. Втім, під завалами ще можуть перебувати люди.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Наразі на місці російської атаки тривають рятувальні роботи. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди.

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За інформацією речника ДСНС Володимира Нестерова, двоє людей вважаються зниклими безвісти унаслідок обстрілу багатоповерхівки. Зі слів очевидців, немає зв'язку з молодою парою, яка живе в цьому будинку.

Зауважимо, що наразі відомо про 15 постраждалих. Міський голова Ігор Поліщук каже, панельна конструкція будинку ускладнює проведення рятувальних робіт.

“Те, що будинок панельний, ускладнює розбір завалів. Однак роботи тривають. Йдуть консультації з будівельниками. На жаль, двоє людей перебувають у статусі безвісти зниклих”, - наголосив мер.

Нагадаємо, вночі 6 червня армія РФ здійснила масовану атаку на Луцьк. Щонайменше 16 постраждалих, двоє зниклих безвісти.

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У Луцьку "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Крім того, у місті пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі.

Дата публікації 10:51, 06.06.25 Кількість переглядів 65 У Луцьку під обстріл потрапила національна збірна з легкої атлетики