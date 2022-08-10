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Влучання акуратне, але дієве: ЗСУ поцілили по мосту біля Каховської ГЕС на Херсонщині

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Влучання акуратне, але дієве: ЗСУ поцілили по мосту біля Каховської ГЕС на Херсонщині

Фото: Associated Press

Українські захисники знову змусили окупантів на Херсонщині нервуватися.

Цього разу вони поцілили по мосту біля Каховської ГЕС.

Про це повідомляють в оператвиному командуванні "Південь".

"Тим часом, наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве", - лаконічно зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресорка повинна бути покарана за тероризм.

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