Влучання дрона в будинок в Одесі: в ОВА розповіли про загиблих і потерпілих

Станом на 3 березня внаслідок нічної атаки російського безпілотника в Одесі загинуло десять мешканців багатоповерхового будинку. Крім того, травмовано вісім осіб.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Загалом в нас вже 18 потерпілих: десять загиблих, вісім - звернулися до лікарні. В лікарні на даний час перебуває ще троє осіб. Всі інші вже повернулися додому", - розповів чиновник.

Вже другу добу на місці влучання дрона тривають пошуково-рятувальні роботи. Ймовірність того, що під уламками можуть бути живі люди, дуже мала.

"Ми допускаємо це постійно. Вже другу добу триває рятувальна робота. Та конструкція, той будинок радянських часів, на жаль, говорить про інше", - висловився Кіпер.