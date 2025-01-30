Влучання дрона в багатоповерхівку в Сумах: кількість загиблих стрімко зростає

Вночі проти 30 січня російський "Шахед" влучив у багатоповерховий житловий будинок у Сумах. За попередньою інформацією, кількість загиблих зросла до чотирьох.

Про це повідомили в пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок влучання ворожого "Шахеда" в багатоповерховий житловий будинок у Сумах чотири людини загинули і дев'ять отримали травми різного ступеня тяжкості, з них - одна дитина", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару безпілотника в будинку зруйновано п'ять квартир на чотирьох поверхах, а також - 12 балконів. Окрім того, пошкоджень понад 20 автомобілів.

Рятувальні роботи та розбір завалів триває.

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили "Шахедом" по десятиповерхівці у Сумах. Внаслідок влучання у десятиповерхівку безпілотника зруйновано квартири. Кількість постраждалих зросла до дев'яти.

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