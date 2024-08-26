Влучання "Шахеда" по багатоповерхівці у Луцьку: з'явилися моторошні фото наслідків

З'явилися фото наслідків влучання ударного дрона "Шахед" по багатоквартирному житловому будинку у Луцьку.

Фотографії опублікувала ДСНС України.

"Близько 8:30 ранку сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів міста. Внаслідок цього було пошкоджено будівлю і майно громадян. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі", - йдеться у повідомленні.

Рятувальна служба додала, що надано допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце.

Наслідки вибухів у Луцьку / Фото: ДСНС України

Наслідки вибухів у Луцьку / Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у понеділок, 26 серпня, вранці Росія атакувала Україну, зокрема під приціл попав Луцьк. Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок.

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