"Влучили двома ракетами": окупанти знищили дві школи на Запоріжжі

Ворог зазнає поразок на фронті, тому нищить та руйнує цивільну інфраструктуру.
У Запорізькій області російські окупанти знищили 2 школи у Пологівському районі Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Сьогодні вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля", - розповів Старух.
Він додав, що, на щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, що раніше усі українські школи, які працювали в очному режимі, перевели на дистанційку через масовані ракетні обстріли з боку РФ.