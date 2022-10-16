"Влучили двома ракетами": окупанти знищили дві школи на Запоріжжі

Ворог зазнає поразок на фронті, тому нищить та руйнує цивільну інфраструктуру.

У Запорізькій області російські окупанти знищили 2 школи у Пологівському районі Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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"Сьогодні вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля", - розповів Старух.

Він додав, що, на щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, що раніше усі українські школи, які працювали в очному режимі, перевели на дистанційку через масовані ракетні обстріли з боку РФ.