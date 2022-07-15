Влучили по Вінниці: малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу “Калібр”

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 14 липня 2022.

Про це у Facebook інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація в зоні відповідальності напружена, але контрольована.

Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари.

Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу “Калібр”, які й влучили по Вінниці.

Нагадаємо, 14 липня російські війська трьома ракетами "Калібр" вдарили по центру Вінниці. Внаслідок атаки загинули 22 людей, троє з них – діти. Ще близько 90 осіб зазнали поранень і кілька десятків зникли безвісти. На місці ударів триває рятувальна операція.

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