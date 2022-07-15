Влучили по Вінниці: малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу “Калібр”

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 14 липня 2022.
Про це у Facebook інформує оперативне командування «Південь».
- Ситуація в зоні відповідальності напружена, але контрольована.
- Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари.
- Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу “Калібр”, які й влучили по Вінниці.
Нагадаємо, 14 липня російські війська трьома ракетами "Калібр" вдарили по центру Вінниці. Внаслідок атаки загинули 22 людей, троє з них – діти. Ще близько 90 осіб зазнали поранень і кілька десятків зникли безвісти. На місці ударів триває рятувальна операція.
Читайте також:
- "Завжди мріяла про принцесу з карими очима": все, що відомо про маму і донечку, які потрапили під ракетний удар у Вінниці
- Варварську поведінку Росії треба негайно припинити: в ЄС засудили ракетний удар по Вінниці
- "Вибач нам, крихітко, що не уберегли": на місце загибелі дівчинки у Вінниці несуть квіти та іграшки (фото)