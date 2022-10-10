Влучність - рівень Бог: боєць ЗСУ з ПЗРК "Ігла" збив ворожу ракету, яка летіла бомбити українські міста (відео)

На одному з напрямків боєць ЗСУ влучним пострілом "мінуснув" ворожу ракету.

Українські бійці щодня доводять своє професійну майстерніфсть. Вони примудряються з ПЗРК збивати російські ракети.

Доказом цьому є кадри, які зафільмували українські захисники. Один з бійців у повітрі знешкодив російську ракету, яка летіла бомбити мирні українські міста.

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"Майстерність вищого рівня. Одну з російських ракет наші воїни збили з ПЗРК "Ігла", - підписав відео активіст Сергій Стерненко, який виклав відео.

В кадрі видно бійця, який тримає ПЗРК напоготові і чекає влучного моменту для пострілу. Інші бійці його підбадьорюють "Ваню, давай". Ваня вичекав "той самий момент" і зробив постріл. Ракета "демілітаризувалася" у повітрі.

Нагадаємо, що вранці РФ випустила по Україні 83 ракети. Для обстрілу України РФ задіяла 11 літаків, кораблі та наземні ОТРК . Українським силам ППО вдалося збити 43 ворожі ракети і 9 БпЛА.

Російські окупанти атакували Україну ракетами. Вони поцілили у центр Києва, також були влучання у Дніпрі, Львові, Кременчуці тощо.

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