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Влучно й результативно: Зеленський показав, як українські бійці нищать окупантів (відео)

Влучно й результативно: Зеленський показав, як українські бійці нищать окупантів (відео)

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Влучно й результативно: Зеленський показав, як українські бійці нищать окупантів (відео)

ЗСУ нищать ворога / Фото: Володимир Зеленський

Наші героїчні ЗСУ продовжують знижувати потужність "другої армії світу".

Окупанти зазнають серйозних втрат. Як завжди, українські воїни працюють влучно й результативно. 

Свіжі кадри роботи наший бійців оприлюднив Володимир Зеленський.

"Знищуємо окупантів. Влучно й результативно. По всій лінії фронту. Дякую кожному й кожній, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто працює задля нашої перемоги!", – зауважив український лідер.

Зеленський показав, як українські військові нищать ворога

Зеленський показав, як українські військові нищать ворога

Раніше українські військові показали, як працюють по окупантах на Херсонщині. Атаці піддалася ціла колона техніки, боєкомплекту й особового складу росіян.

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Дата публікації
Перегляди
166
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