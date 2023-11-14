Влучно й результативно: Зеленський показав, як українські бійці нищать окупантів (відео)

Наші героїчні ЗСУ продовжують знижувати потужність "другої армії світу".
Окупанти зазнають серйозних втрат. Як завжди, українські воїни працюють влучно й результативно.
Свіжі кадри роботи наший бійців оприлюднив Володимир Зеленський.
"Знищуємо окупантів. Влучно й результативно. По всій лінії фронту. Дякую кожному й кожній, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто працює задля нашої перемоги!", – зауважив український лідер.
Раніше українські військові показали, як працюють по окупантах на Херсонщині. Атаці піддалася ціла колона техніки, боєкомплекту й особового складу росіян.
Читайте також: