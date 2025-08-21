- Дата публікації
Влучили дві ракети: влада повідомила деталі "прильотів" у підприємство у Мукачеві
Вночі проти 21 серпня росіяни завдали ракетних ударів по Закарпатті. У Мукачеві сталося влучання у завод, де виготовлялися побутові прилади.
Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький в ефірі телемарафону.
“Це цивільна інфраструктура, де виготовляли побутові прилади. Це іноземна інвестиція. Дві ракети типу “Калібр” влучили у завод”,- повідомив керівник ОВА.
Він підтвердив інформацію, що 12 працівників отримали травми. Двоє з них перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя.
Рятувальники гасять масштабну пожежу на пошкодженому підприємстві цивільної інфраструктури.
