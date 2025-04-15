"Вмерти за Україну мало": Залужний про рішення, яке має ухвалити кожен на війні

Валерій Залужний / © Associated Press

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Посол України у Великій Британії Залужний пояснив, яким є справжнє обличчя війни. Йдеться про два важливі рішення.

Про це Залужний сказав у своєму Telegram.

“Перше рішення — не злякатися померти, а значить бути готовим до самопожертви. Таке важливе рішення кожен має прийняти, хто долучається до збройної боротьби. Але вмерти за Україну та свій народ — цього мало. Потрібно прийняти друге рішення, також дуже складне і важливе — бути готовим вбивати за Україну, її землю, народ та власну сім’ю”, — зазначив він.

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Це призводить нас до того бойового духу, який дозволяє вести збройну боротьбу.

“Усе завдяки коду нашої нації, який зашитий у нас саме у формі культури. Це те, з чим бореться наш споконвічний ворог — з культурою, яка побудована насамперед на історії. Нам треба зробити так, щоб цей ланцюжок генетичного коду не обірвався, а він лише розширювався і далі зашивався до наших дітей і до нашої нації”, — завершив Залужний.

Раніше Залужний відповів, чому Україна продовжує воювати, незважаючи на позицію деяких партнерів.