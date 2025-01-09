ВМС: мазут із російських танкерів може досягти узбережжя Одеси та Миколаєва

У ВМС також наголосили, що Україна, як цивілізована країна, не завдає ударів по цивільних суднах РФ.

Через аварію російських танкерів у Чорному морі мазут, що потрапив у воду, може дістатися українського узбережжя. Найбільше під загрозою опинилися прибережні території Одеси та Миколаєва.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

“Течія може перенести мазут до нашого одеського та миколаївського узбережжя. Імовірність цього існує”, — зазначив Плетенчук.

Речник також наголосив, що Україна, як цивілізована країна, не завдає ударів по цивільних суднах, хоча Росія продовжує використовувати Керченську протоку для своїх потреб.

“Ми не впливаємо на цивільне судноплавство в сенсі вогневого ураження. Росіяни продовжують перевантаження нафти, оскільки без експорту цієї сировини та надходжень їм буде ще складніше вести війну”, — додав Плетенчук.

Нагадаємо, у суботу, 4 січня, через значне забруднення мазутом узбережжя поблизу Севастополя у тимчасово окупованому Криму оголошено надзвичайний стан регіонального масштабу. Вже плями мазуту, який вилився в Чорне море після катастрофи російських танкерів у Керченській протоці, досягли ще трьох курортних місць у Криму.