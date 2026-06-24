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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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119
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ВМС та ГУР знищили три російські катери: ефектні кадри

Завдяки філігранній роботі українських воїнів знищено 3 російські катери.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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ВМС

ВМС

Військово-Морські сили ЗСУ спільно з підрозділами ГУР завдали удару по суднах армії РФ. Так, бійці виявили та знищили три російські морські безекіпажні катери (МБЕКи).

Про це повідомляють у ВМС.

Знищення МБЕКів

Як повідомили у відомстві, цілі були виявлені та оперативно ліквідовані завдяки злагодженій роботі українських підрозділів.

«Кожна така успішно відбита атака — це врятовані життя та черговий удар по планах агресора», — наголосили у Військово-Морських Силах ЗС України.

У Силах оборони наголошують, що кожна така операція зменшує можливості противника діяти на морі та допомагає зберігати життя українських військових і цивільних.

Раніше українські військові вдарили по російських катерах у районі Кримського мосту. Підтверджено ураження цілей, які виконували охоронні функції. Також оприлюднено перші кадри удару. Операцію провели підрозділи ВМС ЗСУ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
119
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