ВМС та ГУР знищили три російські катери: ефектні кадри

ВМС

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Військово-Морські сили ЗСУ спільно з підрозділами ГУР завдали удару по суднах армії РФ. Так, бійці виявили та знищили три російські морські безекіпажні катери (МБЕКи).

Про це повідомляють у ВМС.

Знищення МБЕКів

Як повідомили у відомстві, цілі були виявлені та оперативно ліквідовані завдяки злагодженій роботі українських підрозділів.

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«Кожна така успішно відбита атака — це врятовані життя та черговий удар по планах агресора», — наголосили у Військово-Морських Силах ЗС України.

У Силах оборони наголошують, що кожна така операція зменшує можливості противника діяти на морі та допомагає зберігати життя українських військових і цивільних.

Раніше українські військові вдарили по російських катерах у районі Кримського мосту. Підтверджено ураження цілей, які виконували охоронні функції. Також оприлюднено перші кадри удару. Операцію провели підрозділи ВМС ЗСУ.

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