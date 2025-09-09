- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 744
- Час на прочитання
- 1 хв
У ВМС України пояснили, чому не завдають ударів по російському "тіньовому флоту"
Плетенчук зазначив, що хоча технічно ЗСУ мають можливість завдавати ударів по цивільних суднах, які йдуть під російським прапором, наразі така тактика не застосовується.
Військово-морські сили України не атакують так званий «тіньовий флот» Росії, який займається транспортуванням нафти, через те, що танкери діють у спільному морі, яке вже достатньо забруднене агресором. Тож це не лише військове, а й міжнародне питання.
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив про це в ефірі День.LIVE.
Він додав, що однією з причин є те, що ці танкери курсують у «спільному морі», яке вже потерпає від забруднення, спричиненого агресором. Тож ВМС України утримуються від атак на ці об’єкти, зважаючи на комплекс міжнародно-правових та екологічних аспектів.
Нагадаємо, зниження ліміту цін на нафту призведе до того, що Росія зіткнеться зі складнощами в питанні фінансування військових видатків.
Раніше стало відомо про удар по головному нафтовому терміналу РФ, який став катастрофічним для Кремля, адже було втрачено половину експорту.