У ВМС України пояснили, чому не завдають ударів по російському "тіньовому флоту"

Військово-морські сили України не атакують так званий «тіньовий флот» Росії, який займається транспортуванням нафти, через те, що танкери діють у спільному морі, яке вже достатньо забруднене агресором. Тож це не лише військове, а й міжнародне питання.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив про це в ефірі День.LIVE.

Він додав, що однією з причин є те, що ці танкери курсують у «спільному морі», яке вже потерпає від забруднення, спричиненого агресором. Тож ВМС України утримуються від атак на ці об’єкти, зважаючи на комплекс міжнародно-правових та екологічних аспектів.

