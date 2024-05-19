ВМС знищили російський корабель"Ковровець": Коваленко розповів, що про нього відомо

Українські військові знищили російський корабель-тральщик “Ковровець”. Це судно входило в проєкт 266М, будівництво якого РФ вже відновити не може.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

“Очевидно, що попри виведення з Криму бойових кораблів і найбільш цінних, знищення одиниць, що залишилися та не вмістилися в бухту Новоросійська, успішно триває. У жовтні 2022 року були повідомлення про пошкодження однотипного мінного тральщика проекту 266М "Іван Голубець". Цей морський тральщик брав безпосередню участь у мінуванні виключної економічної зони України, блокуючи тим самим судноплавство”, - наголосив Олександр Коваленко.

За його словами, "Іван Голубець" - це корабель, введений до складу ще радянського флоту у 1973 році. Водночас "Ковровець" - 1974 року.

“Станом на сьогодні росія не має можливості відродити будівництво кораблів проекту 266М, тобто такі втрати – незворотні. У складі ВМФ Росії було до війни всього сім таких кораблів і два з них у Чорноморській флотилії, без урахування захоплених у 2014 році "Черкаси" та "Чернігів", - підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, що ВМС України знищили російський корабель "Ковровець".

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