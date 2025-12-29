"Вмирати було б неправильно": Сирський пояснив, чому наказав відступити з Сіверська

Сирський розкрив причини відходу з Сіверська

Реклама

Оборона Сіверська стала проблемною, тому залишити там підрозділи просто вмирати було б неправильно.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю «24 Каналу», коментуючи відхід з Сіверська.

Сирський нагадав, що Серебрянський ліс, Білогорівка, Сіверськ — це території, де під час Другої світової війни також відбувалися важкі бої. Сама місцевість складається з панівних висот, крейдових гір, як в Білогорівці. Вони забезпечили ведення такої стійкої оборони.

Реклама

Головком ЗСУ пояснив, що цей напрямок довгий час був непріоритетним. Тому що ворог просто не мав можливості там вести наступальні дії.

«Поступові дії були. Так, стояли бригади. Вони і продовжили наступати, але ж інтенсивність бойових дій була нижча, ніж на інших напрямках», — зазначає генерал.

За словами Сирського, у цьому регіоні більше велась війна діями диверсійних, маневрових груп, піхоти, Сил спеціальних операцій. Зосередження підрозділів дронів з оптоволоконним каналом управління, особливо з дальністю понад 20 кілометрів, призвело до того, що українські підрозділи, розрахунки, екіпажі дронів поступово відходили в глибину, тим самим залишили без прикриття піхоту.

«У цих умовах сама оборона Сіверська стала проблемною, м’яко кажучи. Залишити війська, ті частини, підрозділи, які там оборонялися, просто вмирати було б неправильно. Тому було ухвалено відповідне рішення. Відійшли на панівні висоти. Там є куди відходити. Ворог намагається також скористатися цим, але не виходить. Плануються відповідні дії на цьому напрямку. Це все, що я можу сказати про цей напрямок», — пояснив головком ЗСУ.

Реклама

© Deepstatemap

Нагадаємо, 23 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відійшли з Сіверська.