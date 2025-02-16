Внаслідок атаки БпЛА у Миколаєві пошкоджена інфраструктура, одна людина поранена — ОВА

У Миколаєві внаслідок атаки ворожих безпілотників було пошкоджено інфраструктуру міста, одна людина отримала поранення.

Про це йдеться у повідомленні голови ОВА Віталія Кіма.

"В Миколаєві внаслідок атаки шахедів виникла пожежа, є пошкодження магазину. На даний момент відомо про одного постраждалого", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу мер міста Олександр Сєнкевич заявив, що наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Вже відпрацьовуємо. Комунальні служби почали обстеження території для фіксації і ліквідації наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 16 лютого в Миколаєві пролунала серія вибухів під час атаки ворожих безпілотників на місто.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 16 лютого Україну атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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