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Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджений навчальний заклад

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджений навчальний заклад

Комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки. / Фото: @ivan_fedorov_zp

У закладі вибиті вікна.

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджений навчальний заклад.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

На відео, яке він виклав у соціальних мережах, видно, у закладі - розтрощені вікна, на підлозі лежить чимало битого скла. 

Раніше повідомлялося, що попередньо - обійшлося без постраждалих. 

Всі екстрені служби працюють на місцях. 

Задіяні в ліквідації наслідків фахівці ДСНС, енергетики, комунальні служби, медичні бригади в готовності.

Також унаслідок удару понівечені будинки та автівки у Запоріжжі. 

Комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки.

Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися: 

  • міський кол-центр: 15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

  • гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:

+38 0800 503 508

Нагадаємо, що через ворожий удар знеструмлені понад 400 абонентів

Раніше повідомлялося, що ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю

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