Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджений навчальний заклад

У закладі вибиті вікна.
Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджений навчальний заклад.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
На відео, яке він виклав у соціальних мережах, видно, у закладі - розтрощені вікна, на підлозі лежить чимало битого скла.
Раніше повідомлялося, що попередньо - обійшлося без постраждалих.
Всі екстрені служби працюють на місцях.
Задіяні в ліквідації наслідків фахівці ДСНС, енергетики, комунальні служби, медичні бригади в готовності.
Також унаслідок удару понівечені будинки та автівки у Запоріжжі.
Комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки.
Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:
- міський кол-центр: 15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
- гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:
+38 0800 503 508
Нагадаємо, що через ворожий удар знеструмлені понад 400 абонентів.
Раніше повідомлялося, що ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю.
Читайте також:
- На Київщині гучно: працює ППО
- У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: ворог атакує ракетами та безпілотниками
- Росія завдала ракетного удару по історичному центру Одеси: все, що відомо про наслідки