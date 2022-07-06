Внаслідок атаки росіян на Слов'янськ загинуло двоє осіб: фото обстрілів

Напередодні, 5 липня, армія Російської Федераії обстріляла Слов'янськ у Донецькій області.

Внаслідок атаки країни-агресорки на Слов'янськ загинули двоє людей. Крім того, семеро мешканців міста отримали поранення.

Про це інформує Слов'янська ВЦА.

"За уточненими даними, внаслідок вчорашнього масованого обстрілу міста загинули двоє людей. Ще семеро дістали поранень", - повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

До слова, всього від початку масштабних бойових дій у громаді загинуло 17 людей та 67 поранено.

Фото: Слов'янська ВЦА.

Фото: Слов'янська ВЦА.

Як повідомлялося, напередодні окупанти обстріляли центральний ринок Слов’янська. Площа загорання ринку після обстрілу російськими окупантами становить 1200 "квадратів".

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