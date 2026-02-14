ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
53
1 хв

Внаслідок атаки на Одесу було пошкоджено житловий будинок — ОВА (фото)

На місці працюють екстрені служби.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу / © Facebook / Сергій Лисак

Російські загарбники в ніч проти 14 лютого атакували ударними безпілотниками Одесу.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Він заявив, що внаслідок удару БпЛА в одному з районів міста було пошкоджено одноповерховий житловий будинок, після чого виникла пожежа.

Лисак додав, що наразі на місці працюють рятувальники та оперативні служби.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Одеси, спричинивши критичні пошкодження обладнання.

Ми раніше інформували, що внаслідок ворожої атаки на Київ було зафіксовано влучання у приватні будинки та нежитлові забудови.

