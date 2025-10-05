ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Внаслідок атаки на Запоріжжя загинула людина: ще кілька зазнали поранень — ОВА

В Запоріжжі під час комбінованого обстрілу одна людина загинула.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки удару по Запоріжжю

Наслідки удару по Запоріжжю / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

В Запоріжжя внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще щонайменше кілька осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Внаслідок комбінованого удару по Запоріжжю одна жінка загинула, щонайменше четверо людей поранені», — йдеться у повідомленні.

Пізніше голова ОВА повідомив, що кількість людей, які отримали поранення зросла до шести.

Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 5 жовтня здійснює черговий масований обстріл України.

Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 5 жовтня у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому «Оленья».

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie