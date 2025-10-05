- Дата публікації
Внаслідок атаки на Запоріжжя загинула людина: ще кілька зазнали поранень — ОВА
В Запоріжжі під час комбінованого обстрілу одна людина загинула.
В Запоріжжя внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще щонайменше кілька осіб отримали поранення.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Внаслідок комбінованого удару по Запоріжжю одна жінка загинула, щонайменше четверо людей поранені», — йдеться у повідомленні.
Пізніше голова ОВА повідомив, що кількість людей, які отримали поранення зросла до шести.
Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 5 жовтня здійснює черговий масований обстріл України.
Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 5 жовтня у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому «Оленья».