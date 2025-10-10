Ворог обстріляв Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

У Запорізькій лікарні помер 7-річний хлопчик, який отримав поранення під час останньої атаки російських загарбників на місто.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Трагічна новина. У лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян», — йдеться у повідомленні.

Чиновник заявив, що медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися занадто складними.

Також до лікарні доставили 45-річного чоловіка. Він у тяжкому стані.

Загалом ворог атакував приватний сектор та обʼєкти інфраструктури, внаслідок чого сталося кілька займань.

Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксовані падіння уламків збитих ворожих безпілотників на кількох локаціях.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.