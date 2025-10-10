ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Внаслідок атаки на Запоріжжя загинув 7-річний хлопчик — ОВА

Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися занадто складними.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ворог обстріляв Запоріжжя

Ворог обстріляв Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

У Запорізькій лікарні помер 7-річний хлопчик, який отримав поранення під час останньої атаки російських загарбників на місто.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Трагічна новина. У лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян», — йдеться у повідомленні.

Чиновник заявив, що медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися занадто складними.

Також до лікарні доставили 45-річного чоловіка. Він у тяжкому стані.

Загалом ворог атакував приватний сектор та обʼєкти інфраструктури, внаслідок чого сталося кілька займань.

Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксовані падіння уламків збитих ворожих безпілотників на кількох локаціях.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie