Внаслідок атаки на Запоріжжя загинув 7-річний хлопчик — ОВА
Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися занадто складними.
У Запорізькій лікарні помер 7-річний хлопчик, який отримав поранення під час останньої атаки російських загарбників на місто.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Трагічна новина. У лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян», — йдеться у повідомленні.
Чиновник заявив, що медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися занадто складними.
Також до лікарні доставили 45-річного чоловіка. Він у тяжкому стані.
Загалом ворог атакував приватний сектор та обʼєкти інфраструктури, внаслідок чого сталося кілька займань.
Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксовані падіння уламків збитих ворожих безпілотників на кількох локаціях.
Ми раніше інформували, що у ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.