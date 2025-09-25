ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Внаслідок атаки РФ знеструмлені дільниці "Укрзалізниці" на Миколаївщині та Кіровоградщині

Через ворожі обстріли затримуються пасажирські поїзди з Одеси, Києва та Запоріжжя.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Укрзалізниця

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині сталося знеструмлення окремих дільниць Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба «УЗ».

«Всі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса — Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса — Харків наразі перебувають в укриттях, за попередніми даними потерпілих немає. Цим же шляхом трохи згодом належить також пройти поїздам №51/52 Запоріжжя — Одеса та №148/147 Київ — Одеса», — йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» направляє резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці, оцінює пошкодження по мірі закінчення обстрілу.

«Будуть затримки вказаних поїздів, але всіх довеземо, як завжди», — обіцяє УЗ.

Водночас на Вінниччині значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури. Було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів — станом на зараз електропостачання та рух відновлено. Без жертв.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie