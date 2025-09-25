Внаслідок атаки РФ знеструмлені дільниці "Укрзалізниці" на Миколаївщині та Кіровоградщині

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

Реклама

Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині сталося знеструмлення окремих дільниць Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба «УЗ».

«Всі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса — Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса — Харків наразі перебувають в укриттях, за попередніми даними потерпілих немає. Цим же шляхом трохи згодом належить також пройти поїздам №51/52 Запоріжжя — Одеса та №148/147 Київ — Одеса», — йдеться у повідомленні.

Реклама

«Укрзалізниця» направляє резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці, оцінює пошкодження по мірі закінчення обстрілу.

«Будуть затримки вказаних поїздів, але всіх довеземо, як завжди», — обіцяє УЗ.

Водночас на Вінниччині значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури. Було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів — станом на зараз електропостачання та рух відновлено. Без жертв.