Внаслідок атаки Росії на Суми постраждало багато поліціянтів - Клименко

Поліція / © УНІАН

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Під час російської ракетної атаки на Суми 13 квітня постраждали 14 поліціянтів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає hromadske.

За його словами, серед постраждалих є як ті, хто опинився в епіцентрі вибуху, так і ті, хто прибув для ліквідації наслідків.

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«Я не хотів би говорити за інші служби, але, на жаль, ми маємо втрати — це загиблі та поранені. Серед поліціянтів загиблих немає», — сказав він.

Міністр внутрішніх справ підкреслив, що всі служби швидко відреагували на ситуацію: поліція, ДСНС, медики, а також залучені додаткові підрозділи і волонтери. На місці розгорнули штаб для ліквідації наслідків. Через пошкоджені домівки 200 людей було необхідно швидко загасити пожежі і перевірити завали на предмет можливих жертв.

Водночас у пресслужбі ДСНС повідомили, що постраждалих або загиблих серед рятувальників немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 14 квітня у Сумах пролунав вибух.

13 квітня Росія завдала два удари з проміжком у 2-2,5 хвилини по центру Сум, використавши ракету «Іскандер-М» осколково-фугасної дії. Швидкість ракети — понад 2 км за секунду.