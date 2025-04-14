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Внаслідок атаки Росії на Суми постраждало багато поліціянтів - Клименко
Серед постраждалих є як ті, хто опинився в епіцентрі вибуху, так і ті, хто прибув на допомогу.
Під час російської ракетної атаки на Суми 13 квітня постраждали 14 поліціянтів.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає hromadske.
За його словами, серед постраждалих є як ті, хто опинився в епіцентрі вибуху, так і ті, хто прибув для ліквідації наслідків.
«Я не хотів би говорити за інші служби, але, на жаль, ми маємо втрати — це загиблі та поранені. Серед поліціянтів загиблих немає», — сказав він.
Міністр внутрішніх справ підкреслив, що всі служби швидко відреагували на ситуацію: поліція, ДСНС, медики, а також залучені додаткові підрозділи і волонтери. На місці розгорнули штаб для ліквідації наслідків. Через пошкоджені домівки 200 людей було необхідно швидко загасити пожежі і перевірити завали на предмет можливих жертв.
Водночас у пресслужбі ДСНС повідомили, що постраждалих або загиблих серед рятувальників немає.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 14 квітня у Сумах пролунав вибух.
13 квітня Росія завдала два удари з проміжком у 2-2,5 хвилини по центру Сум, використавши ракету «Іскандер-М» осколково-фугасної дії. Швидкість ракети — понад 2 км за секунду.