Внаслідок аварії на шахті в ОРЛО загинули 9 гірників, 19 - травмовані: подробиці трагедії

Наразі робота шахти не відновлена. На місці працюють рятувальники.

Дев'ять людей загинули, дев'ятнадцять травмовані на шахті "Красний партизан" в окупованій частині Луганської області.

Про це у вівторок, 7 вересня, повідомив засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський.

"Як повідомлялося, на шахті "Красний партизан" в ОРЛО, загинули 9 осіб. Ми зі "Східною правозахисною групою" з'ясовували деталі трагедії. За інформацією з профспілкових джерел в ОРЛО, нам стало відомо, що кліть з людьми вертикального стовбура шахти "Красний партизан" транспортувала гірників, які працювали у третю зміну, проводився спуск шахтарів, у цей момент стався обрив транспортного каната", - написав він на сторінці у Facebook.

Зазначається, що трагедії можна було уникнути, якби спрацював т.з. парашут - страховка, передбачена на випадок обриву основного каната. У кліті перебували 25 осіб; ще троє чекали підходу кліті в навколошахтному дворі. Дев'ять людей загинули, дев'ятнадцять, у тому числі троє з тих, хто очікували на кліть, дістали травми. В основному - переломи кісток. Троє людей доправлені до лікарні у важкому стані.

Наразі робота шахти не відновлена. На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо:

На окупованій території Луганської області у понеділок, 6 вересня, внаслідок обриву каната транспортної кліті на шахті "Червоний партизан" у Вознесенівці загинули дев'ятеро людей.

Раніше повідомлялося про вибух на шахті "Покровське" у Донецькій області, внаслідок якого загинули шестеро людей, а ще четверо отримали травми.

Новини України: 9 людей загинули через аварію на шахті в окупованій частині Луганської області

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