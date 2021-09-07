Внаслідок аварії на шахті в ОРЛО загинули 9 гірників, 19 - травмовані: подробиці трагедії

Наразі робота шахти не відновлена. На місці працюють рятувальники.
Дев'ять людей загинули, дев'ятнадцять травмовані на шахті "Красний партизан" в окупованій частині Луганської області.
Про це у вівторок, 7 вересня, повідомив засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський.
"Як повідомлялося, на шахті "Красний партизан" в ОРЛО, загинули 9 осіб. Ми зі "Східною правозахисною групою" з'ясовували деталі трагедії. За інформацією з профспілкових джерел в ОРЛО, нам стало відомо, що кліть з людьми вертикального стовбура шахти "Красний партизан" транспортувала гірників, які працювали у третю зміну, проводився спуск шахтарів, у цей момент стався обрив транспортного каната", - написав він на сторінці у Facebook.
Наразі робота шахти не відновлена. На місці працюють рятувальники.
Нагадаємо:
- На окупованій території Луганської області у понеділок, 6 вересня, внаслідок обриву каната транспортної кліті на шахті "Червоний партизан" у Вознесенівці загинули дев'ятеро людей.
- Раніше повідомлялося про вибух на шахті "Покровське" у Донецькій області, внаслідок якого загинули шестеро людей, а ще четверо отримали травми.