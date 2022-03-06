Внаслідок авіаударів по Вінниці постраждали 10 цивільних та військових - ОВА

Внаслідок авіаударів по Вінниці постраждали 10 цивільних та військових - ОВА

Це лише попередні дані.

Попередньо внаслідок сьогоднішніх авіаударів по Вінниці постраждали 10 цивільних та військових.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

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"Одинадцятий день війни… Вінницю атакували з неба. У нас сьогодні 10 постраждалих. І військові, і цивільні… Це лише попередні дані", - зазначив він.

Борзов закликав закрити небо над Україною.

Нагадаємо, у неділю, 6 березня, російські війська обстріляли ракетами аеропорт "Вінниця" та військову частину у Гавришівці. Внаслідок вибухів сталася пожежа.

Вісім ворожих ракет зруйнували вінницький аеропорт

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.