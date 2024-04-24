Внаслідок гасіння пожежі у Миколаєві постраждали рятувальники: деталі

У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація. Внаслідок цього постраждало 5 співробітників ДСНС.

Про це повідомляє ДСНС.

П'ятеро співробітників ДСНС постраждало внаслідок гасіння пожежі у Миколаєві

"Від усього колективу ДСНС бажаємо нашим незламним надзвичайникам найшвидшого одужання! Віримо, що їхня самовідданість і любов до справи, яку роблять, допоможуть якнайшвидше повернутися у стрій! Чекаємо!", – зазначили у відомстві.

Постраждалі рятувальники у Миколаєві

Постраждалі рятувальники у Миколаєві

Раніше стало відомо, що у роботі ДСНС відбулися кардинальні зміни.

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